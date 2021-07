KNMI waarschuwt voor zware regenbuien in het zuidoosten

Het KNMI heeft voor dinsdag code geel uitgegeven wegens flinke regenval in het zuidoosten van Nederland. Vooral in Limburg kan het langdurig gaan regenen. Weer.nl waarschuwt dat er op sommige plekken wateroverlast kan ontstaan. In vooral Zuid-Limburg kan ruim 40 tot 100 millimeter regen vallen. Door wolkbreuken kunnen straten blank komen te staan.

Dinsdagochtend trekt vanuit het zuidoosten een regengebied Limburg binnen. In de loop van de dag breidt het gebied zich nog wat verder uit richting Brabant en de Achterhoek. Omdat het regengebied boven Limburg blijft hangen, kan die provincie de meeste overlast verwachten, aldus Weer.nl. Het weerbureau verwacht dat het neerslagtekort in een keer teniet wordt gedaan. Limburg was juist de provincie die kampte met een neerslagtekort in het vroege voorjaar.

Vooral in het heuvelland lijkt veel regen te gaan vallen. Tot en met donderdag blijft de regen hangen boven de zuidoosthoek, waardoor de neerslagsom plaatselijk tussen de 130 en 150 millimeter uitkomt, aldus Weer.nl. Normaal valt in Limburg 75 tot 85 millimeter in de hele maand juli. Ook na dinsdag kan er nog veel regen vallen in het zuidoosten van Nederland.

Het zuiden van Limburg kampte 29 juni al met wateroverlast door hevige onweersbuien waarbij veel regen viel. Straten stonden blank, verkeer werd er ernstig door gehinderd. De hevige buien bleven lang hangen omdat het windstil was. In Maastricht viel toen wel 87,2 millimeter regen, meldde Weer.nl toen.