Ryanair neemt 2000 nieuwe piloten aan

Ryanair heeft plek voor 2000 nieuwe piloten in de aankomende drie jaar. De vliegtuigmaatschappij heeft 210 nieuwe Boeings 737-8200 besteld, en daardoor komt er veel werk beschikbaar. De eerste van deze Boeings heeft de Ierse prijsvechter al in ontvangst genomen.

De nieuwe vliegtuigen moeten Ryanair naar eigen zeggen helpen met het verminderen van brandstofverbruik, het verlagen van de kosten en het verminderen van geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Ryanair wil de duurzaamste en schoonste grote vliegtuigmaatschappij van Europa worden.

De trainingen van de nieuwe piloten moeten in 2021 starten, zodat de eersten in de zomer van 2022 kunnen beginnen. Volgens de hr-directeur is het niet alleen goed nieuws voor nieuwe piloten, maar de piloten die al in dienst zijn kunnen sneller promotie maken.

De investering in de nieuwe vliegtuigen valt samen met het herstel van de coronacrisis. De prijsvechter verwacht dat het in 2024 200 miljoen passagiers zal vervoeren.