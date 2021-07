Rechter: ACM heeft geen regels overtreden bij bedrijfsbezoeken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft geen regels overtreden bij bedrijfsbezoeken aan inkopers van agrarische producten. De toezichthouder heeft op de juiste manier digitaal bewijs verzameld, bepaalde de rechter in een kort geding dat door een aantal van de ondernemingen was aangespannen.

De rechter heeft begin juni uitspraak gedaan in de zaak, die maandag is gepubliceerd. De bedrijven kunnen nog in hoger beroep.

De ACM verdenkt verschillende grote handelaren in de agrarische sector ervan dat ze verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Daarmee zouden ze boeren hebben benadeeld. Namen van de betrokken bedrijven worden niet bekendgemaakt, ook om het onderzoek niet te verstoren.

Uitgebreid onderzoek

De toezichthouder heeft eind 2019 invallen gedaan. Tijdens die invallen vond de ACM aanwijzingen voor mogelijke afspraken over de verkoop van producten en aanwijzingen dat nog een andere onderneming betrokken zou zijn. Daarom breidde de organisatie het onderzoek uit.

De informatie was gevonden in chats op mobiele telefoons en in e-mails. De ondernemingen vonden dat de ACM dat materiaal niet had mogen gebruiken om het onderzoek uit te breiden. Volgens de rechter hoefde de ACM de aanwijzingen voor andere overtredingen niet te negeren.