Camera’s terug in Utrechtse Geuzenwijk na explosie

De gemeente Utrecht plaatst opnieuw camera’s bij het plein in de Geuzenwijk, waar zaterdagavond een betonnen muur is opgeblazen. Die mobiele camera’s stonden hier eerder ook om overlast die jongeren veroorzaakten tegen te gaan, maar werden kortgeleden weggehaald. Hierna laaiden de problemen direct weer op.

‘Bewoners zijn de overlast in hun buurt meer dan zat’, aldus burgemeester Sharon Dijksma in een brief aan de gemeenteraad maandag. De explosie is voor veel mensen het dieptepunt.

Door de ontploffing sneuvelden onder meer ruiten van tien woningen, bouwketen liepen schade op en ook auto’s die in de omgeving geparkeerd stonden raakten beschadigd. Brokstukken gewapend beton kwamen in de omgeving terecht. De knal was in heel de stad te horen. Mensen zagen zelfs een grote stofwolk opstijgen.

‘Het incident maakt duidelijk dat er nog steeds sprake is van overlast. Ik heb daarom besloten om per direct twee extra camera’s te plaatsen in de Geuzenwijk. Er is overwogen om de flexibele camera’s uit andere wijken te onttrekken, maar de problematiek is ook op andere plekken in de stad dermate groot dat dit geen optie is’, stelt Dijksma.