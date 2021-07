Blokkeerschip Ever Given zet koers naar Rotterdam

Containerschip Ever Given is op weg naar Rotterdam. Volgens de website Vesselfinder vaart het schip, dat in maart bijna een week het Suezkanaal blokkeerde, weg vanuit Port Saïd. Vorige week woensdag voltooide de Ever Given zijn tocht door het Suezkanaal waarna het schip voor de havenstad voor anker ging.

De Ever Given kwam in maart in een zandstorm terecht en kwam overdwars vast te liggen in het zuidelijke deel van het Suezkanaal. Nadat het schip was vlotgetrokken legde Egypte het schip aan de ketting. Pas toen een akkoord over het betalen van een schadevergoeding aan de kanaalautoriteit SCA werd bereikt, mocht de Ever Given vertrekken.

Door de blokkade kwamen honderden schepen in de file te liggen voor het Suezkanaal. De weken na de blokkade werkten verschillende havens, waaronder die in Rotterdam, enige tijd extra hard om de opgelopen achterstanden in te halen.

Het is nog niet direct bekend wanneer het schip aankomt in Rotterdam. Het havenbedrijf verwacht het grote containerschip op zijn vroegst op vrijdag 23 juli.