Voormalig directeur reisonderneming Arke overleden

De voormalig eigenaar en directeur van reisonderneming Arke, Ferdinand Fransen, is zondag overleden. Volgens zijn familie is hij ‘na een mooi en voltooid leven rustig ingeslapen’. Fransen, die ook jarenlang voorzitter was van voetbalclub FC Twente, is 93 jaar geworden.

Fransen was een van de oprichters van Arke en werd in 1973 de enige eigenaar. Aanvankelijk verzorgde de organisatie busreizen, later werd het bedrijf een touroperator. Fransen verkocht in 1995 zijn aandelen aan het Duitse TUI en kwam er onder de naam ArkeFly ook een eigen vliegtak. In 2015 verdween de merknaam Arke toen TUI besloot verschillende merken te schrappen en samen te brengen onder de naam van het moederbedrijf.

Fransen was ook nog eigenaar van een tweetal hotels in Twente en twee hotels in Spanje via familiebedrijf Agfra. Die hotels blijven eigendom van de familie. Agfra sponsort ook sport en cultuur in de regio Twente.