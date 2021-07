Bierbrouwer Heineken in kopgroep licht hogere AEX

Bierbrouwer Heineken stond maandag in de kopgroep van een licht hogere AEX-index, dankzij een koopadvies door JPMorgan. De meeste Europese beurzen lieten verliezen zien. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het cijferseizoen. In de Verenigde Staten komen later deze week onder meer de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo naar buiten. Ook bleven de zorgen over een mogelijke vertraging van het economische herstel door de opmars van de Delta-variant boven de markt hangen.