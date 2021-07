Symbolisch einde missie Afghanistan: generaal draagt bevel over

De hoogste Amerikaanse generaal in Afghanistan doet maandag een stap terug. Austin Miller draagt tijdens een ceremonie in hoofdstad Kabul het bevel over. Dat wordt gezien als een symbolisch einde van de twee decennia durende militaire missie van de Verenigde Staten in het door conflict verscheurde land.

Miller wordt de laatste Amerikaanse viersterrengeneraal die vanuit Afghanistan het bevel voert. Na zijn vertrek als leider van de missie, krijgt generaal Kenneth McKenzie het grotendeels voor het zeggen. Hij stuurt als hoofd van het ‘Central Command’ van de strijdkrachten vanuit Florida de Amerikaanse troepen aan in meerdere conflictgebieden.

Het vertrek van Miller komt op een gevoelig moment. De VS vochten de afgelopen twintig jaar tegen de moslimextremisten van de Taliban. Die zijn nu weer bezig aan een opmars. Toch gaat de Amerikaanse terugtrekking door. Die moet eind augustus zijn afgerond.

Militaire oplossing

Generaal McKenzie vloog voor de gelegenheid naar Kabul. Hij benadrukte dat zijn land de Afghaanse veiligheidstroepen blijft steunen. ‘Het wordt heel anders dan voorheen, dat ga ik niet bagatelliseren’, zei de topmilitair tegen de pers. Hij erkende ook dat de Taliban lijken aan te sturen op een ‘militaire oplossing’ voor het conflict in hun land. In het vredesoverleg met de jihadisten lijkt weinig beweging meer te zitten.

McKenzie kan voorlopig nog opdracht geven tot luchtaanvallen om lokale bondgenoten te helpen. Hij beklemtoont dat de nadruk later zal komen te liggen op de strijd tegen terreurorganisaties als al-Qaeda en Islamitische Staat. De VS willen voorkomen dat terroristen Afghanistan als uitvalsbasis kunnen gebruiken, zoals gebeurde in de aanloop naar de aanslagen op Amerikaanse doelen van 11 september 2001.

Nieuwe veiligheidsmissie

Niet alle Amerikanen vertrekken uit Afghanistan. Schout-bij-nacht Peter Vasely komt aan het hoofd te staan van een nieuwe veiligheidsmissie. Die gaat over de bewaking van diplomatieke posten en het vliegveld. Het is ongebruikelijk dat een dergelijke rol toevalt aan iemand met zo’n hoge rang, maar volgens een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris is de situatie in Afghanistan ‘uniek’.

De 60-jarige generaal Miller ondervond ook persoonlijk hoe gevaarlijk het werk in Afghanistan kan zijn. In 2018 begon een Afghaanse lijfwacht te schieten toen de Amerikaan een bezoek bracht aan de provincie Kandahar. De schutter doodde een machtige politiechef die in de buurt van de generaal stond. Meerdere Amerikanen raakten gewond, maar Miller bleef zelf ongedeerd.