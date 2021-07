Kritische CDA’ers: rapport Spies gaat niet ver genoeg

Voorzitter Bart van Horck noemt het rapport ‘een éérste stap’, maar volgens hem is er meer nodig. In een gezamenlijke verklaring hekelt hij dat de concepttitel van het verkiezingsprogramma ‘Zorg voor Elkaar’ door Hoekstra is veranderd naar ‘Nu doorpakken’. Het zou zowel CDA’ers als niet-CDA’ers hebben vervreemd van het gedachtegoed.

Ook is de kans op aannames volgens Van Horck nu te groot omdat stellingen te weinig zijn onderbouwd met cijfers. De analyse dat de partij vooral verloor aan rechts zou dan ook niet kloppen: het CDA verloor veel van haar oude kiezers ‘aan het kerkhof’. Volgens Van Horck moet de partij objectieve lessen leren op basis van cijfers en ligt hier nog ‘aanvullend werk te wachten’.

Duidelijke uitspraak

Verder had het rapport ‘klip en klaar’ moeten zijn over de grote donatie van miljonair Hans van der Wind, die tevens de fondsenwerving van de partij leidde. Van Horck miste een duidelijke uitspraak van de commissie over deze ‘dubbele petten’. Het is ongewenst dat grote sponsoren deel uitmaken van het campagneteam en dat had de commissie moeten aanbevelen in het rapport, vindt hij.

Op een aantal punten is CDA Midvoor wel positief. Zo waardeert de groep dat het CDA-bestuur aftrad en ziet het ook op de inhoud ‘positieve initiatieven. Dat stemt ons hoopvol.’ Er is ‘reden voor vertrouwen in de toekomst’, mits de partij zichzelf in het politieke midden plaatst en niet uitgesproken links of rechts positioneert.

CDA-prominent Liesbeth Spies, die de evaluatie leidde, sprak bij de presentatie van het rapport zaterdag van ‘een harde conclusie’. De boodschap van de commissie was dat ‘het CDA deze keer van zichzelf heeft verloren’, mede door interne strijd. Het eigenbelang overheerste volgens de commissie en er was gebrek aan regie. Verder kwam Hoekstra inhoudelijk slecht over, aldus de commissie. De partijleider was niet aanwezig zaterdag, omdat hij de G20-top in Venetië bijwoonde.