Advocaten willen uitstel proces moord Wiersum

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de twee advocaten van het eerste uur van Nabil B., de veelbesproken kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin de hoofdverdachte.

De advocaten van de verdachten in de zaak-Wiersum, Moreno B. en Giërmo B., hadden eerder dit jaar onder anderen om Nabil B. als getuige gevraagd. Zijn gezondheidstoestand laat een verhoor momenteel niet toe, zo is gebleken. B. verklaart om die reden ook al geruime tijd niet meer in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi, waarin hij kroongetuige is en zijn verklaringen een hoofdrol vervullen in de bewijsvoering. De raadslieden in de zaak-Wiersum willen B. horen omdat hij daags voor de moord ruzie zou hebben gehad met zijn advocaat Wiersum.

Adviseur

Jacques Taekema, advocaat van verdachte Giërmo B., had ook om een getuigenverhoor van Peter R. de Vries verzocht. De Vries werd op 6 juli in het centrum van Amsterdam neergeschoten en ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Taekema zei dat hij het verzoek om dit verhoor handhaaft, ‘zolang De Vries leeft’. Hij sprak daarbij de hoop uit dat De Vries volledig zal herstellen. De Vries is sinds de zomer vorig jaar adviseur en woordvoerder van kroongetuige B.

De advocaten lichten maandag bij aanvang van de zaak nogmaals toe waarom meer onderzoek en getuigenverhoren in hun ogen noodzakelijk zijn, omdat er volgens hen ook andere potentiële verdachten zijn.