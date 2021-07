Sympathisanten WikiLeaks-oprichter Assange vragen Merkel om hulp

Assange zit momenteel in een Britse cel terwijl voor de rechter wordt uitgevochten of zijn uitlevering aan de Verenigde Staten kan doorgaan. De Amerikaanse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij de publicatie van vertrouwelijke informatie. De activist vierde onlangs zijn vijftigste verjaardag in gevangenschap.

Aanhangers willen dat de aanklachten tegen Assange van tafel gaan. Een brief van sympathisanten aan Merkel is ondertekend door prominenten van Duitse partijen als CDU, SPD, FDP, Die Linke en de Grünen. Het gaat om een initiatief van journalist Günter Wallraff, dat onder meer wordt gesteund door oud-minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel.

Verdediging van de persvrijheid

In de brief wordt Merkel gevraagd de kwestie aan te kaarten bij Biden. De ondertekenaars willen dat ze de Amerikaan uitlegt dat het ‘belangrijk voor de verdediging van de persvrijheid is’ om de beschuldigingen tegen Assange te laten vallen. Daarmee zou ook het ‘tijdperk van Donald Trump’ afgesloten kunnen worden, vinden ze.

De twee leiders spreken elkaar naar verwachting komende donderdag in Washington. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat Merkel als bondskanselier naar de Amerikaanse hoofdstad gaat. De Duitsers gaan later dit jaar naar de stembus om een parlement te kiezen en Merkel wil daarna niet terugkeren als regeringsleider.