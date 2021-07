Beurzen licht lager in afwachting van cijferseizoen

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag overwegend kleine verliezen zien. Beleggers deden het rustig aan na het sterke herstel van vrijdag en keken vooral uit naar het begin van het cijferseizoen. In de Verenigde Staten komen later deze week onder meer de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo naar buiten. Ook staan deze week de inflatiecijfers van de Verenigde Staten en de eurozone op het programma.