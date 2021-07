Film Black Widow pakt ‘pandemierecord’ met 80 miljoen dollar

De film Black Widow heeft in zijn openingsweekend veel bezoekers naar de bioscopen gelokt. In de Verenigde Staten en Canada zorgde de Marvel-film met een opbrengst van 80 miljoen dollar voor het beste openingsweekend van een film sinds het begin van de coronacrisis.

In de rest van de wereld werd nog eens 78 miljoen dollar verdiend. Dat is een goed teken voor de bioscopen. De sector heeft het sinds het begin van de coronapandemie moeilijk. Disney, de eigenaar van Marvel, laat weten dat tijdens het openingsweekend van Black Widow ook nog eens 60 miljoen dollar is opgehaald doordat fans de film liever thuis wilden kijken. Dat kan via streamingdienst Disney+ tegen bijbetaling van een bedrag van 30 dollar. In Nederland kost de zogeheten ‘Premier Access’ 21,99 euro. Voor dat bedrag kun je de film dan zo vaak als je wilt thuis kijken.

De film met in de hoofdrol Scarlett Johansson is onderdeel van het zogeheten Marvel Cinematic Universe, waar ook films met andere superhelden als Iron Man, Thor en Captain America toe behoren. Black Widow ging op 7 juli in Nederland in première.