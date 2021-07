Damrak koerst af op rustig begin van cijferseizoen

De beurshandel op het Damrak lijkt maandag nog rustig te beginnen aan de nieuwe week. Later in de week wordt het cijferseizoen in de Verenigde Staten afgetrapt met onder meer de resultaten grote Amerikaanse banken als JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo. Op het Damrak opent navigatiedienstverlener TomTom deze week de boeken en komt maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met omzetcijfers.

Beleggers zullen in de halfjaarrapporten vooral letten op hoe het economisch herstel van de coronacrisis doorwerkt in de prestaties van bedrijven. Ook staan deze week de inflatiecijfers van de Verenigde Staten en de eurozone op het programma.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië wonnen maandag terrein na de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. De Nikkei in Tokio toonde een stevig herstel na de recente verliesbeurten en eindigde 2,3 procent hoger.

Wereldwijd minimumbelastingtarief

De markten verwerken daarnaast het nieuws dat alle leden van de G20 het plan om een wereldwijd minimumbelastingtarief in te voeren steunen. Het plan moet uitmonden in een grootschalige hervorming van het internationale systeem voor bedrijfsbelastingen om te voorkomen dat bedrijven winsten doorsluizen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de grootste ondernemingen belasting moeten afdragen in het land waar ze zaken doen.

Op het Damrak staat Galapagos in de belangstelling. De biotechnoloog presenteerde tijdens het jaarlijkse congres van de European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) nieuwe onderzoeksresultaten die de werkzaamheid en verdraagzaamheid van het middel filgotinib bij darmontstekingen ondersteunen.

Randstad

Het aandeel Randstad zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van RBC schroefden hun aanbeveling voor het uitzendconcern terug. Het koersdoel werd wel verhoogd.

Op het gebied van beursgangen meldde Sky News afgelopen weekeinde dat de voormalige topman van het Britse olie- en gasconcern BP, Tony Hayward, van plan is met een investeringsfonds naar de beurs in Amsterdam te komen. Hayward wil met zijn bedrijf Energy Transition Partners een bedrag van 175 miljoen euro ophalen om te investeren in bedrijven die actief zijn met batterijen en elektrisch rijden.

De euro was 1,1867 dollar waard, tegen 1,1862 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 74,31 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 75,29 dollar per vat.