ING: 28 miljard euro ‘gedwongen’ gespaard tijdens coronacrisis

De tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis met 52 miljard euro gestegen, een recordbedrag. Gemiddeld is dat meer dan 6500 euro per huishouden. Dat meldt ING op basis van onderzoek. Volgens de bank werd van dat bedrag circa 28 miljard euro ‘gedwongen’ gespaard, omdat vanwege de lockdowns dat geld niet kon worden uitgegeven aan bijvoorbeeld etentjes in restaurants of buitenlandse vakanties.

Volgens ING komt het in totaal neer op gemiddeld 3,5 miljard euro per maand, een ‘ongekend grote stijging’. Zonder de coronacrisis zou de netto-inleg op bankrekeningen maandelijks gemiddeld rond de 2,2 miljard euro zijn geweest. Dat geld komt dan door bijvoorbeeld stijgende inkomens.

De totale toename van de banktegoeden was volgens ING vooral groot in de maanden van de lockdown in maart, april en mei 2020. In mei vorig jaar piekte de inleg op een recordbedrag van 7,1 miljard euro. Terwijl de meeste inkomens niet zwaar werden geraakt, nam de consumptie van huishoudens flink af. Daarnaast zetten huishoudens extra geld opzij door zorgen over de financiële gevolgen van de crisis en vrees voor baanverlies. In mei 2021 bedroeg het totale banktegoed van Nederlandse huishoudens 507 miljard euro.

Het grootste deel van de extra banktegoeden zit volgens de bank bij de beter bedeelde huishoudens. ING denkt dat een deel van die besparingen weer kunnen worden uitgegeven door de versoepeling van de coronamaatregelen.