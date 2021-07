Groot-Brittannië beslist over schrappen coronamaatregelen

De Britse regering beslist maandag of de nog resterende coronamaatregelen per 19 juli definitief tot het verleden behoren. Het gaat om het afstand houden en het houden van grote bijeenkomsten. Ook de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het advies om vanuit huis te werken komen dan te vervallen. Mensen moeten ‘goed geïnformeerd’ zelf gaan bepalen wat voor voorzorgsmaatregelen ze nemen.

Premier Boris Johnson maakte een week geleden de langverwachte en eerder uitgestelde versoepelingen bekend op een persconferentie. Die zijn volgens hem mogelijk dankzij het ‘succesvolle’ vaccinatieprogramma, dat in het Verenigd Koninkrijk vroeger begon dan in andere landen. Daardoor kan het land over een week doorgaan in de route naar meer vrijheden.

Als het besluit definitief wordt gelden voor bijvoorbeeld nachtclubs en restaurants geen maximale bezoekersaantallen meer. Daarmee komt een einde aan het ‘wettelijk dictaat’ van beperkingen in het openbare leven, zei de premier eerder. Hij blijft naar eigen zeggen ‘uit bescherming en hoffelijkheid’ een mondkapje dragen op drukke plekken.

De autoriteiten vinden afschaffing van de maatregelen haalbaar nu 65 procent van de volwassenen volledig is gevaccineerd. Wel bestaat bezorgdheid over de zeer besmettelijke Delta-variant. Er worden inmiddels weer tienduizenden nieuwe coronabesmettingen per dag gemeld.