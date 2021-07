Organisaties naar de rechter voor gratis anticonceptie

De rechtbank in Den Haag behandelt maandag een bodemprocedure over gratis anticonceptie, aangespannen door meerdere maatschappelijke organisaties tegen de Staat. Onder meer vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann en zevenduizend mede-eisers willen dat anticonceptie voor iedereen gratis toegankelijk wordt en dat de overheid daarvoor zorgt.

De zorgen voor en kosten van anticonceptie liggen in de praktijk vaak bij vrouwen, aldus Bureau Clara Wichmann. Dat is oneerlijk, onder meer omdat vrouwen zo niet goed kunnen bepalen welke vorm van anticonceptie het beste bij hen past en omdat de hele maatschappij baat heeft bij anticonceptie. Kosteloze anticonceptie is volgens de eisers een ‘fundamenteel reproductief recht’ en daarmee een zaak van de overheid. Voorafgaand aan de rechtszaak organiseren betogers een demonstratie voor de rechtbank.

De pil, nog steeds het meest gebruikte anticonceptiemiddel, werd in 2011 uit de basisverzekering gehaald, omdat er geen medische noodzaak voor zou bestaan. Meisjes onder de 18 jaar krijgen de pil nog wel vergoed uit de basisverzekering. Tussen de 18 en 21 jaar gaan de kosten van het eigen risico af en daarboven moeten vrouwen de pil zelf betalen of zich aanvullend laten verzekeren.