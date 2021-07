Verdachten gruwelmoord op Belgische loodgieter voor de rechter

De rechtbank in Breda behandelt vanaf maandag vijf dagen lang de moord op de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. In de zaak zijn vier verdachten, Nicky S. uit Bergen op Zoom, moeder en dochter Edna en Cheyenne V. uit Steenbergen en Wanda van R. uit het Belgische Zoersel.

Van der Heyden werd vermoedelijk gedrogeerd, mishandeld en ontvoerd naar Steenbergen. Mogelijk overleed hij al in België, maar de verdachten hebben daarover wisselende verklaringen afgelegd. Het kan ook in Steenbergen zijn gebeurd. Uiteindelijk bleek het lichaam van de loodgieter met een kettingzaag in stukken gezaagd en verbrand. De resten zaten in een speciekuip met cement, die op de bodem van het Schelde-Rijnkanaal was gedumpt. Die kuip werd pas een halfjaar na de vermissing van Van der Heyden op 2 juni 2019 gevonden.

De vier verdachten zouden uit zijn geweest op het geld van de Belg, denkt justitie.

De planning is dat maandag de feiten worden besproken en dat het Openbaar Ministerie dinsdag strafeisen bekendmaakt. Woensdag en donderdag komt de verdediging aan het woord.