Veiligheidsberaad bespreekt nieuwe coronamaatregelen

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen maandag digitaal bij elkaar om de coronamaatregelen te bespreken. De vergadering was al een tijd geleden afgesproken om elkaar op de hoogte te houden van de ervaringen, maar nu er sinds het weekeinde weer nieuwe beperkingen in het uitgaansleven gelden, zal dat het belangrijkste onderwerp van gesprek zijn. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus is bij de vergadering.