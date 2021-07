Prijzen nieuwbouwwoningen stijgen meest sinds 2015

De prijzen van nieuwbouw-koopwoningen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar het meest gestegen in ruim vijf jaar. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Nieuwbouwwoningen waren in het eerste kwartaal gemiddeld bijna 17 procent duurder vergeleken met een jaar eerder. Dat is de hoogste stijging sinds 2015, toen het CBS de eerste meting deed. Eerder bleek ook al dat bestaande koopwoningen voor flink hogere bedragen van de hand zijn gegaan in het eerste kwartaal. Maar de stijging was wel kleiner, namelijk ruim 10 procent.

Het Europees statistiekbureau Eurostat meldde eerder dat Nederlandse huizenprijzen in het eerste kwartaal veel harder zijn gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie. Alleen in Tsjechië, Litouwen, Denemarken en Luxemburg gingen de prijzen harder omhoog.

Het aantal nieuwbouwwoningen dat van eigenaar wisselde, steeg met ruim 4 procent en het aantal bestaande koopwoningen met meer dan 29 procent. In 2020 werden elk kwartaal meer nieuwe en bestaande koopwoningen verkocht dan een jaar eerder en die trend zet zich voort.

De huizenprijzen breken de laatste maanden record op record. Veel mensen proberen een woning te kopen en dat drijft de prijzen op. Het speelt daarbij ook mee dat de hypotheekrente momenteel laag is. Bovendien hoeven huizenkopers die jonger zijn dan 35 jaar sinds begin 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen. Het doel van deze maatregel is om starters meer kansen geven op de woningmarkt. Het lijkt erop dat de prijzen hierdoor alleen maar meer zijn gestegen.