Processie bij Maastricht valt in het water

Op 12 juli 1275 voltrok zich in Maastricht een groot drama, toen tijdens een processie een brug instortte en ongeveer 400 mensen die zich op de brug bevonden de dood vonden. De brug over de Maas bestond al honderden jaren en is vermoedelijk rond 70 na Chr. door de Romeinen gebouwd. De plek waar de brug lag, zo’n 130 meter ten zuiden van de huidige Sint Servaasbrug, is als archeologische vindplaats in 2017 uitgeroepen tot Rijksmonument.

Het is niet exact bekend hoe de brug, die we hier op een maquette uit 1992 zien, eruit heeft gezien. Maar zeer vermoedelijk was de brug qua structuur identiek aan andere Romeinse bruggen in de eerste eeuw na Chr. en bestond deze uit stenen brugpijlers met daartussen houten overspanningen.

