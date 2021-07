Half miljoen euro ingezameld voor gouden tip in zaak Tanja Groen

Inmiddels is een half miljoen euro ingezameld voor de gouden tip die leidt naar de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Op de site van Stichting De Gouden Tip was te zien dat rond 21.30 uur zondagavond de grens van 500.000 euro werd overschreden, waarmee de helft van het doelbedrag van 1 miljoen euro bij elkaar is gehaald.

De crowdfunding werd door Peter R. de Vries opgezet, als voorzitter van Stichting De Gouden Tip. De zaak kreeg woensdagavond aandacht in de uitzending van RTL Boulevard die volledig was gewijd aan De Vries. De misdaadverslaggever werd de avond ervoor in Amsterdam neergeschoten na een uitzending van het programma van RTL waarin hij te gast was.