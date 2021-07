Grote brand bij vleesverwerker Bodegraven onder controle

De brandweer heeft de grote brand die sinds zondagochtend bij een vleesverwerker in het Zuid-Hollandse Bodegraven woedt onder controle, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. Het nablussen zal nog geruime tijd duren. Bij de brand in het bedrijf Groenland Kip aan de Beneluxweg ontstond veel rook en dat veroorzaakte overlast in de omgeving, maar dat is ruim tien uur na de uitbraak sterk afgenomen.

Gedurende tweeënhalf uur gold er in de middag een snelheidsbeperking op de snelweg A12 vanwege de rookoverlast. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-Alert uitgestuurd. Die is met het sein brandmeester afgemeld. Omwonenden die toch nog last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Op het moment dat de brand uitbrak, was alleen de portier in het pand aanwezig. Die is veilig naar buiten gekomen. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een groot pand, met meerdere aan elkaar geschakelde loodsen. ‘Het is lang spannend geweest of we een deel van het pand in Bodegraven konden behouden. Dat lijkt nu de goede kant op te gaan; met behulp van een kraan zijn wij gericht aan het slopen en blussen.’