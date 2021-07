CDA-jongeren positief over ‘goede aanbevelingen’ commissie-Spies

Jongeren binnen het CDA reageren ‘over het algemeen positief’ op het rapport dat een interne commissie onder leiding van Liesbeth Spies dit weekend over de verkiezingsnederlaag heeft gepresenteerd. Voorzitter Tom Scheepstra van het CDJA, de jongerenclub van de christendemocraten, krijgt die signalen van zijn achterban. Hij vindt dat er belangrijke kritiekpunten en goede aanbevelingen in staan. Ook ziet hij er een handreiking in naar de vertrokken Pieter Omtzigt ‘omdat de commissie ingaat op het inhoudelijk tekortschieten van het CDA’, waarop vooral Omtzigt kritiek leverde.

Scheepstra vindt vooral de aandacht voor het slecht geregelde bestuur binnen de organisatie belangrijk. ‘Het was een puinhoop. Het was niet duidelijk wie over wat ging zodat mensen naast elkaar gingen werken. De samenwerking verliep toen nog minder soepel’, concludeert hij. Hij is het met de commissie eens dat de lijsttrekkersverkiezing vooral voor vraagtekens zorgde. ‘Dan krijg je verdeeldheid en die bleef bestaan.’

Juist omdat het begin niet goed was geregeld, liep het volgens hem daarna tijdens de campagne spaak. De commissie schrijft over het ontstaan van kampen, persoonlijke belangen en een vijandige sfeer, zonder daarbij personen te noemen. De plannen van Spies om de interne structuur te verbeteren, vindt de CDJA-voorzitter goed. Ook dat het landelijk bestuur zijn verantwoordelijkheid nam door op te stappen, valt in goede aarde bij de jongeren.

Beschrijvend rapport

Wel vindt Scheepstra dat het rapport ‘specifieker had gemogen, het was vooral beschrijvend’. Bij sommige kwesties, zoals de dubbele petten van een grote donateur die ook in het verkiezingsteam zat, staat wat hem betreft niet duidelijk genoeg hoe het anders moet.

De CDJA-voorzitter merkte tijdens de verenigingsraad zaterdag, waar hij bij was, dat de boodschap van Spies’ rapport Zij aan Zij breed wordt gedragen. Maar of haar bevindingen en aanbevelingen voldoende zijn om de eenheid in de hele partij terug te brengen of om Omtzigt weer terug te krijgen, weet hij niet. Dat zal volgens hem ook afhangen van de gesprekken die de komende tijd met CDA-leden in het land worden gevoerd. In september volgt een extra congres, dat is aangevraagd door bezorgde leden.

Omtzigt terug

De jongeren zien het liefst Omtzigt terug, die ziek thuis zit maar uit de CDA-fractie stapte. ‘Het CDJA vindt Omtzigt het beste Kamerlid, hij is populair onder jongeren.’ Scheepstra verwijst naar interim-voorzitter Marnix van Rij, die zegt dat de deur voor Omtzigt openstaat, maar dat hij nu rust nodig heeft en niet moet worden gepusht.

Een andere belangrijke constatering van Spies is volgens de CDJA-voorzitter dat de partij echt moet verjongen. ‘We krijgen veel kansen, daar moeten we op inzetten. Maar wel eerst zien en dan geloven.’