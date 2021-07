Bulgarije opnieuw naar stembus na mislukken coalitievorming

Bulgarije gaat zondag voor de tweede keer in drie maanden naar de stembus, omdat het na de vorige verkiezingen van april niet lukte een nieuwe regering te vormen. De peilingen wijzen op een tweestrijd tussen de centrumrechtse en pro-Europese GERB-partij van meervoudig premier Boiko Borisov en de populistische ITN, die wordt geleid door de populaire zanger en tv-presentator Slavi Trifonov.

Op het spel staan 240 parlementszetels. Zo’n 6,7 miljoen Bulgaren zijn opgeroepen om hun stem uit te brengen.

De GERB-partij van Borisov werd bij de verkiezingen van april de grootste partij met 26 procent van de stemmen, maar haalde lang geen meerderheid. De zoektocht naar toeschietelijke partners om te kunnen blijven regeren liep op niets uit. Onder de andere partijen was weinig animo om samen te werken met de partij van Borisov omdat die zich schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie.

Voor Bulgarije, dat tot de armste landen van de Europese Unie behoort, is een stabiel kabinet van belang om te kunnen profiteren van de miljarden die de EU beschikbaar heeft voor economisch herstel wanneer de coronacrisis voorbij is. Bovendien wil Sofia in 2024 de euro invoeren.