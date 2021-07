Noord-Korea en China halen de banden aan

In een bericht aan de Chinese president Xi Jinping zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat samenwerking van vitaal belang is in het geval van vijandige buitenlandse troepen. Xi beloofde de samenwerking ‘naar een nieuw stadium te brengen’, bericht KCNA.

China is de enige belangrijke bondgenoot van Noord-Korea sinds de twee in 1961 het verdrag ondertekenden. Internationale sancties vanwege het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma hebben Pyongyang meer dan ooit afhankelijk gemaakt van Peking voor economische en andere steun.

‘Ondanks de ongekend gecompliceerde internationale situatie van de afgelopen jaren wordt het kameraadschappelijke vertrouwen en de militante vriendschap tussen de DVK en China met de dag sterker’, zei Kim in zijn boodschap waarin hij de initialen voor de officiële naam van Noord-Korea gebruikte. Het verdrag verdedigt het socialisme en de vrede in Azië ‘nu de vijandige troepen wanhopiger worden in hun uitdaging en belemmerende bewegingen’, aldus Kim.

Xi laat weten van plan te zijn meer geluk te bieden aan beide landen en hun inwoners door de communicatie met Kim te versterken en ‘door de vriendschaps- en samenwerkingsrelaties tussen de twee landen gestaag naar een nieuw stadium te leiden’, meldt KCNA.