Sywert van Lienden: er is geen nadeel geweest voor klanten

Volgens Sywert van Lienden is er geen financieel nadeel geweest voor enkele tientallen klanten die sneltesten en mondkapjes bestelden bij de stichting Hulptroepen. Dat zegt hij tegen het ANP naar aanleiding van een artikel van Follow the Money. Het onderzoeksplatform meldde zaterdag dat Van Lienden en zijn partners met hun bv niet alleen aan de verkoop van mondkapjes aan de overheid verdienden, maar ook aan de verkoop van mondkapjes en sneltesten aan zorginstellingen en zakelijke klanten.

Deze afnemers waren ervan overtuigd dat ze met de Stichting Hulptroepen Alliantie in zee gingen, een stichting zonder winstoogmerk. Volgens FTM zouden honderden bestellingen echter gefactureerd worden door Relief Goods Alliance bv, zonder dat de klanten wisten dat het om een commerciële entiteit ging die los staat van de Hulptroepen. Het onderzoeksplatform sprak vier mensen die actief bij de Hulptroepen betrokken waren, en zag facturen van klanten in.

De data in het stuk van FTM kloppen niet, zegt Van Lienden. ‘De genoemde omzetten, orderaantallen en informatie over klantrelaties kloppen niet. Er zitten klanten tussen die expliciet geïnformeerd zijn. En er zijn ook anderen waarvan we dat nog aan het uitzoeken zijn. Dat zijn we nog aan het reconstrueren.’ Van Lienden benadrukt dat klanten nooit financieel nadeel hebben ondervonden door hun bestellingen. ‘De klanten bij RGA kregen gelijke prijzen en volumekortingen. Het maakt voor de klant dus niet uit waar er gekocht is - er is dus geen benadeling. En uiteraard heeft iedereen zijn spullen gekregen en is alle service verleend waar je op mag rekenen.’

Onduidelijkheid

Wel zou er onduidelijkheid kunnen zijn ontstaan omdat er twee organisatienamen gebruikt worden. ‘Een duale structuur van een stichting zonder winstoogmerk en een grootzakelijke bv naast de stichting waardoor wij daar onbetaald voor kunnen werken, dat kan onduidelijkheden scheppen’, zegt Van Lienden. ‘We zijn dat de laatste tijd aan het aanscherpen en verbeteren, en aan het nalopen of er inderdaad onduidelijkheid en dubbelzinnigheid is.’

Van Lienden stelt dat hij en zijn partners aan stichting Hulptroepen geen geld verdienden. Via RGA ontvingen ze een maandelijks salaris. ‘Voor de duidelijkheid: alle bestellingen die via de webshop van Hulptroepen zijn uitgevoerd, zijn via de stichting uitgevoerd. Dit gaat om tienduizenden orders, circa zo’n 99,7 procent. Dat geeft misschien een gevoel van de verhoudingen.’

Nooit klachten

Volgens Van Lienden zijn er eerder nooit klachten van klanten binnengekomen. Hij zegt dat Hulptroepen maandag gaat bellen met de drie ontevreden klanten die genoemd worden in het stuk van FTM, om te vragen hoe het zit. ‘Hoe zij bij ons terecht zijn gekomen en hoe het contact is geweest. Het moet gewoon goed gebeuren. Als wij een klacht krijgen van een klant, dan lossen we dat op.’

Van Lienden en zijn zakenpartners kwamen in mei dit jaar in opspraak omdat ze een miljoenenwinst boekten op een omstreden mondkapjesdeal met de overheid, terwijl ze beweerden er niets aan te verdienen.