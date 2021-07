Advocaat Schouten: misschien leger inzetten tegen psychoterreur

"Misschien wordt het tijd eenheden van het leger of de Koninklijke Marechaussee in te zetten om mediabedrijven te beschermen tegen psychoterreur", twittert Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Hij reageert op de dreiging waardoor zaterdagavond de live-uitzending van RTL Boulevard niet door kon gaan.