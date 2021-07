Flinke terugval in testafspraken na persconferentie

Door de nieuwe maatregelen zijn er ineens een stuk minder toegangsbewijzen nodig. Zo maakten demissionair zorgminister Hugo de Jonge en demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer gehouden mogen worden. Een evenement mag tot en met 13 augustus maximaal 24 uur duren. Het is een van de maatregelen van het kabinet om het groeiend aantal besmettingen met het coronavirus te stoppen.

Voor de horeca wordt het coronatoegangsbewijs, waarmee een uitzondering op de 1,5-meterregel mogelijk was, niet meer gebruikt tot en met 13 augustus. Discotheken en nachtclubs gaan helemaal dicht. Evenementen, culturele locaties en sportwedstrijden zijn wel toegankelijk, maar iedereen moet een vaste zitplaats hebben en op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) mag op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. De beschikbare ruimte is beperkt: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt. Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is vanaf komende dinsdag 24 uur geldig in plaats van 40 uur.