Iraans verzet: keuze nieuwe president toont zwakte regime

Dat Ebrahim Raisi de nieuwe president van Iran wordt, toont de zwakte van het regime in Teheran. Raisi is een handlanger die verantwoordelijk is voor duizenden executies, aldus de leidende Iraanse oppositiegroep in ballingschap.

De organisatie Iraanse Volksmoedjahedien (MEK) hield zaterdag een bijeenkomst in haar kamp in Albanië, die ook via internet was te volgen. Naar eigen zeggen was de omvang ongekend groot met duizenden aanhangers van over de hele wereld. Ook westerse politici, zoals de voormalige Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo, deden mee. Daarnaast waren er betogingen tegen het radicaalislamitische regime in onder meer Berlijn, Londen en Brussel.

De MEK, met als politieke vleugel de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI), streeft naar de ‘omverwerping’ van het geestelijk leiderschap van Iran. De organisatie benadrukt dat toekomstig president Raisi een grote rol speelde bij de massa-executies van duizenden MEK-leden in 1988.

Het regime bevindt zich in een impasse, stelt de voorzitter van de NCRI. Zij hekelde de verkiezingen in juni, die met oppermacht werden gewonnen door Raisi, als een ‘schijnvertoning’. Zijn overwinning zal opperste leider Ayatollah Ali Khamenei blijven achtervolgen: ‘Ze hebben hun eigen graf gegraven. Ze zijn als een schorpioen die zichzelf steekt wanneer hij wordt omringd door vlammen. De vervaldatum voor deze religieuze dictatuur is aangebroken.’