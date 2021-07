Irritatie in Kamer om hogere kosten renovatie Binnenhof

De flink hogere raming van de kosten van de renovatie van het Binnenhof valt slecht bij onder meer de VVD en SP in de Tweede Kamer. De stijging zit vooral in de veiligheidsmaatregelen, die eerder niet voorzien waren, en in duurzaamheidsplannen.

VVD-Kamerlid Daan de Kort begrijpt niet dat er niet eerder uitgebreid is gekeken naar veiligheidsmaatregelen. En "wederom wordt er extra geld uitgetrokken voor verduurzaming. Zijn deze wel noodzakelijk?", vraagt hij zich af. Hij stelt Kamervragen erover aan demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) die verantwoordelijk is voor de renovatie. Hij wil weten wanneer Knops al wist dat het duurder zou uitpakken en waarom hij dit op de eerste dag van het zomerreces pas naar buiten brengt.

Ook SP-Kamerlid Sandra Beckman is daar boos over. "We hebben steeds gewaarschuwd. Kabinet: zorg dat dit niet weer overheidsproject wordt dat gierend duurder wordt en langer duurt En als iedereen op #persconferentie let stuurt kabinet even een brief met dit nieuws. Wat een bende", twittert ze. Extra cynisch vindt ze dat bij de stukken aan de Kamer ook uitleg zit hoe ze de aangenomen motie hierover gaan uitvoeren. "We spraken uit: Kamer moet meer inzicht en grip krijgen om vertragingen en kostenoverschrijdingen te voorkomen Dat doe je dus niet door dit zo als reces begonnen is als voldongen feit te sturen."

Knops meldde vrijdagavond, niet lang na de coronapersconferentie van premier Rutte, dat de renovatie van het Binnenhof in Den Haag zo'n 718 miljoen euro gaat kosten. Oorspronkelijk werd er 475 miljoen euro voor geraamd. Vorig jaar werd de eerste raming al bijgesteld naar 562 miljoen euro.