Volt wil naar de gemeenteraden, maar weet nog niet waar

"We begonnen Europees, braken nationaal door, en gaan straks ook lokaal aan de slag." Met die woorden sprak Volt-leider Laurens Dassen zaterdag tijdens een partijcongres zijn ambitie uit om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. In hoeveel gemeenten, weet de partij nog niet.

Volt is een Europese partij en dus zei Dassen dat ook de gemeenteraadsverkiezingen een Europese insteek zullen krijgen. "De uitdagingen die we hier hebben, delen we met andere Europeanen. Laten we van hen leren en de beste oplossingen naar de Nederlandse gemeenten halen." Daarnaast wil de partij zich ook richten op lokale kwesties met een internationale component, zoals grensoverschrijdend openbaar vervoer of werkgelegenheid in de grensstreken.

Dassen liet nog in het midden waar Volt precies aan de verkiezingen zal deelnemen. "We zijn een partij in opbouw, en we zullen dus ook keuzes moeten maken. Soms moeten we minder snel gaan om verder te komen." Een partijgenoot omschreef het als het "fundament goed leggen".

Heel Nederland

Eerder tijdens het congres zei Mels Klabbers, die namens de partij bezig is met voorbereidingen, dat er "in heel Nederland" gewerkt wordt aan verkiezingsdeelname. Het hangt van de afdelingen in de gemeenten af of dat gaat lukken. Later deze zomer wordt daarover naar verwachting meer duidelijk.

Volt is dit jaar gegroeid van nog geen 2000 naar 11.000 leden. Ook behaalde de partij bij de verkiezingen van maart uit het niets drie zetels in de Tweede Kamer. De vraag hoe die groei in goede banen geleid kan worden, was daarom tijdens dit congres een belangrijk onderwerp van gesprek.

Managementtaal

Dat gebeurde in termen die vooral doen denken aan managementtaal uit de techwereld. De partij is inmiddels geen 'start-up' meer maar een 'scale-up', klonk het. Er is daarom een 'scale-up lead' aangewezen die zich bezig zal houden met de 'governance'.

Bedoeld werd dat allerlei delen van de partij worden aangepast om ruimte te maken voor de groei. De interne communicatie wordt op orde gebracht en de organisatie wordt geprofessionaliseerd. De partij neemt daarvoor meer medewerkers aan, maar Dassen benadrukte ook dat vrijwilligers een grote rol zullen spelen. "De trein dendert door. We zullen fouten maken. Help elkaar dus ook, en stel anderen in je afdeling in staat om mee te doen."