Dodental ingestort flatgebouw bij Miami gestaag richting 100

Het dodental door het instorten van een flatgebouw in Surfside bij Miami (Florida) nadert gestaag de 100. Weer zijn er lichamen onder het puin ontdekt, waardoor het totaal aantal slachtoffers is opgelopen tot 86, melden de autoriteiten. Nog tientallen personen gelden als vermist.

De berging van stoffelijke overschotten werd versneld nadat het zoeken naar overlevenden was gestopt. Het is 2,5 week na de ramp nog steeds onduidelijk waardoor een groot deel van het appartementencomplex bezweek. Drie jaar geleden was al wel gewaarschuwd voor de toestand van het veertig jaar oude pand aan de kust.

Inmiddels is gebleken dat nog zeker tien flatgebouwen in de regio Miami zorgwekkende bouwkundige gebreken vertonen, zoals afbrokkelend beton. De eigenaren moeten onmiddellijk maatregelen nemen. De gammele panden gelden nu als onveilig gebouw.