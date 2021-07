Spaanse premier Sánchez past kabinet aan

De Spaanse premier Pedro Sánchez herschikt het kabinet waarin zijn sociaaldemocratische PSOE samenwerkt met het linkse Podemos. De regering liet in een verklaring weten dat over de wijzigingen eerst wordt gesproken met koning Felipe voordat ze openbaar worden gemaakt.

Volgens Spaanse media houden de ministers van Podemos hun portefeuille, maar worden er wel bewindslieden van de PSOE vervangen. Zo zou Carmen Calvo als eerste vicepremier moeten plaatsmaken voor Nadia Calviño, minister van Economische Zaken. Ook minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya zou het veld moeten ruimen.

De positie van de Spaanse regering is de laatste maanden verzwakt. Drie maanden geleden verloren Podemos en de PSOE in de regionale verkiezingen van de conservatieve Partido Popular. Ook was er veel kritiek op het recente besluit van de regering om negen vooraanstaande Catalaanse separatisten gratie te verlenen. Zij waren tot twaalf jaar celstraf veroordeeld voor hun poging de welvarende regio van Spanje los te weken.