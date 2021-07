‘Achterstallige verwerking asielaanvragen nog altijd niet opgelost’

Begin dit jaar bleek al dat de taskforce de deadline niet had gehaald en er nog 7000 asielaanvragen open stonden, een half jaar later is de achterstand nog steeds niet weggewerkt. Ook zijn eerder geconstateerde knelpunten nauwelijks verbeterd, aldus VluchtelingenWerk. Eind mei wachtten nog 3070 asielzoekers op een beslissing over hun asielaanvraag.

Ook de werkwijze bij de IND is zorgelijk, vindt VluchtelingenWerk. De advocaten en asielzoekers gaven aan dat zogenoemde gehoren - waarin een asielzoeker het vluchtverhaal vertelt - werden geannuleerd omdat een medewerker niet kwam opdagen. Ook gebeurde het met regelmaat dat de interviews werden gestopt omdat iemand te weinig inhoudelijke kennis had van de thematiek of het land van herkomst. Ook zou apparatuur bij interviews die via videoverbinding werden afgenomen niet goed genoeg werken, waardoor bij zo’n gesprek belangrijke signalen worden gemist. Dit zou ten nadele komen van de procedure van de asielzoeker.

Slordigheden oplossen

Aan de monitor werkten 16 advocaten, die bij elkaar 364 asielzoekers hebben bijgestaan, en 26 asielzoekers mee.

VluchtelingenWerk Nederland vraagt opnieuw staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) de werkwijze van de taskforce zo snel mogelijk te verbeteren. Alle slordigheden in de werkwijze moeten worden opgelost, zodat asielzoekers een eerlijke procedure krijgen en er een goed besluit wordt genomen over wie bescherming moeten krijgen van Nederland en wie niet.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten dat alle beslissingen in de zaken van de taskforce genomen worden door ervaren medewerkers van de IND. ‘Het belangrijkste is hierbij dat er zo snel als mogelijk, zorgvuldig wordt beslist op aanvragen, zodat mensen die wachten op een beslissing weten waar ze aan toe zijn’, aldus een woordvoerder.