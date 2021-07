Herstellende paus pakt werk geleidelijk weer op

De 84-jarige paus loopt sinds vrijdag weer zonder hulp en eet normaal. In de nacht van woensdag op donderdag had hij nog koorts, maar ook die was een dag later verdwenen. Hij gaat zondag de mis voor vanuit het ziekenhuis.

De kerkvader onderging afgelopen weekend een geplande operatie in de chirurgische faculteit van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Rome. Meerdere pausen zijn hier in het verleden al behandeld.

Franciscus heeft de darmziekte diverticulitis, die veel voorkomt bij ouderen en tot pijn en koorts kan leiden. De aandoening leidt tot uitsteeksels in de darmwand die ontstoken kunnen raken.