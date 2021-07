OMT twijfelt aan voldoende werking Janssen na twee weken

Het Outbreak Management Team twijfelt eraan of het Janssen-vaccin, waarvoor één prik voldoende is, na veertien dagen voldoende bescherming biedt tegen de zogeheten deltavariant die flink is opgerukt in Nederland. Vooral jongeren melden zich voor deze vaccinatie, omdat ze dan sneller naar een evenement kunnen of uit kunnen gaan.

Sinds de versoepeling eind juni mochten mensen meteen na het prikken naar binnen, terwijl bekend was dat een vaccin niet meteen werkt. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge vond de voordelen opwegen tegen de nadelen, maar nadat er enkele corona-uitbraken waren, wijzigde hij dat beleid onlangs. Jongeren moeten toch eerst weer twee weken wachten na een prik voordat ze kunnen uitgaan. Een andere mogelijkheid voor toegang was een recente test. De regels zijn sinds zaterdag overigens aangescherpt voor de horeca en evenementen.

In het laatste advies deze week plaatst het OMT de kanttekening over het Janssen-vaccin dat ‘het nog de vraag is in hoeverre deze veertien dagen na vaccinatie inderdaad al volledige immuniteit biedt’ tegen de deltavariant. Die is besmettelijker dan de andere varianten tot dusver. De Jonge schrijft in een brief zaterdag aan de Tweede Kamer dat hij deze kanttekening ‘goed wil bekijken’ en daar snel op terug zal komen.

Het OMT benadrukt dat de meerderheid van de jongeren zich wel aan de maatregelen houdt. De aangescherpte maatregelen moeten volgens het OMT worden aangehouden totdat iedereen die dat wil ook tenminste één keer gevaccineerd is. Dat is half augustus.