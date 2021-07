Voldoende vaccins geleverd voor inenten 70 procent EU-bevolking

De EU-landen hebben genoeg coronavaccins geleverd gekregen om 70 procent van hun volwassen bevolking volledig in te enten. Daarmee heeft de Europese Unie haar woord gehouden, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Zo’n 500 miljoen doses zijn tegen zondag verdeeld over de 27 lidstaten, is het ‘goede nieuws’ van de Duitse politica. De vaccinatiecampagne is sinds begin dit jaar enorm versneld, waarmee de gezamenlijke aanpak en inkoop volgens haar een succes zijn.

De unie telt naar schatting 366 miljoen volwassenen. Er zijn 330 miljoen BioNTech/Pfizer-doses gedistribueerd, 100 miljoen van AstraZeneca, 50 miljoen van Moderna en 20 miljoen van het Janssen-vaccin. Lang niet alle geleverde vaccins zijn echter al gebruikt.

Von der Leyen merkt op dat Covid-19 nog niet is verslagen, zoals de stijgende besmettingscijfers aantonen. Er komen meer leveringen aan, die ook tegen nieuwe virusvarianten moeten werken. Zij spoort de lidstaten aan er alles aan te doen het vaccinatietempo op te schroeven. ‘Alleen dan zullen we veilig zijn.’