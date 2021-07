‘FTC gaat overname MGM door Amazon uitgebreid onderzoeken’

Eind mei werd bekend dat Amazon MGM had gekocht voor 8,5 miljard dollar. Volgens Amazon kan de bijna 100 jaar oude filmstudio een belangrijke rol spelen bij de grote vraag naar streamingcontent. Het webwinkelconcern heeft met Prime Video al een eigen videostreamingdienst. Het kan maanden duren voordat de toezichthouder een oordeel velt. Techwebsite The Information berichtte als eerste over het uitgebreide onderzoek van de FTC.

Amazon botst de laatste tijd vaker met de FTC. Zo liet het techbedrijf eind juni weten dat het wil dat voorzitter Lina Khan zich niet inhoudelijk bemoeit met onderzoeken naar Amazon. Het bedrijf diende daartoe een petitie in bij de toezichthouder. Khan zou zich moeten verschonen omdat ze eerder in haar carrière meerdere keren heeft gezegd dat Amazon het mededingingsrecht schendt en opgehakt zou moeten worden in meerdere bedrijven.

Die uitspraken leiden volgens Amazon ‘tot de duidelijke indruk dat ze haar mening al heeft bepaald’. Het bedrijf stelt dat elke onderneming recht heeft op een eerlijk onderzoek door onbevooroordeelde onderzoekers. De FTC wilde niet reageren op de oproep van Amazon en de beschuldiging van vooringenomenheid.