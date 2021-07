Tegenvaller voor Huawei-bestuurder in strijd tegen uitlevering VS

Financieel directeur Meng Wanzhou van Huawei moet een tegenvaller verwerken in haar strijd om uitlevering van Canada naar de Verenigde Staten te voorkomen. Een Canadese rechter heeft een verzoek afgewezen om documenten van financiële instelling HSBC aan te voeren als bewijsmateriaal. Volgens Meng zouden de gegevens aantonen dat de Amerikaanse eis om haar uit te leveren ondeugdelijk en onwettig is.

De Canadese rechter maakt over tien dagen bekend waarom de 300 pagina’s met interne documenten van HSBC niet worden toegelaten als bewijs. Het juridische team van Meng verkreeg de informatie via een rechtbank in Hongkong.

Meng werd eind 2018 opgepakt toen ze overstapte op de luchthaven van Vancouver. Ze is een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei. Huawei wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran en de VS hebben om haar uitlevering gevraagd. Ze zou hebben gelogen tegen financiële instelling HSBC over de relatie tussen Huawei en Skycom, een bedrijf dat in strijd met de Amerikaanse handelssancties zaken doet met Iran.

Meng moet begin augustus voor de rechtbank verschijnen. De hoorzittingen worden later die maand afgerond.

Sinds de arrestatie van Meng zijn de verhoudingen tussen China en Canada flink bekoeld. Peking reageerde furieus op haar arrestatie en eiste vrijlating van Meng. Kort na haar arrestatie werden twee Canadezen in China vastgehouden. Zij werden door Peking beschuldigd van spionage in wat volgens de Canadese regering een vergeldingsactie was.