Afghanistan stuurt troepen naar grens om Taliban terug te drijven

De Taliban claimen dat ze steeds meer terrein winnen in Afghanistan en inmiddels de controle hebben over 85 procent van het land. Een delegatie van de Taliban zei in Moskou dat ze 250 van de bijna 400 districten van Afghanistan in handen hebben.

De Afghaanse regering heeft herhaaldelijk gezegd dat de opmars van de Taliban vanuit strategisch oogpunt van weinig waarde is. Waarnemers stellen echter dat de islamitisch fundamentalistische beweging grensgebieden heeft veroverd die rijk zijn aan grondstoffen en dat de door de Taliban ingenomen grensovergang Islam Qala economisch van groot belang is. Ook de Torghundi-grensovergang van Herat met Turkmenistan zou nu onder de controle van de Taliban vallen.

Internationale troepenmachten hielpen de Afghaanse regering twintig jaar lang in haar strijd tegen de Taliban, maar die steun valt nu grotendeels weg. Vorige week droegen de Verenigde Staten hun belangrijkste basis over aan de Afghaanse regering.