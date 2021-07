Bolsonaro dreigt met afgelasten verkiezingen ‘22 om stembiljetten

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft vrijdag het houden van de presidentsverkiezingen in 2022, waarbij hij hoopt te worden herkozen, in twijfel getrokken. Deze zouden worden afgelast als papieren stembiljetten niet zijn toegestaan. Die uitspraak leverde hem onmiddellijk een stroom van kritiek op uit het parlement.

‘Ik ben niet bang voor verkiezingen. Ik zal de presidentiële sjerp geven aan degene die wint na een controleerbare en betrouwbare stemming,’ vertelde Bolsonaro aan zijn aanhangers in Brasilia.

Bolsonaro dringt er bij het Congres op aan om papieren stembiljetten toe te staan, naast stemcomputers die al sinds 1996 worden gebruikt. ‘Met het huidige kiesstelsel lopen we het risico dat er volgend jaar geen verkiezingen zijn. Uw toekomst staat op het spel’, zei hij.

Populariteit op dieptepunt

De vanwege zijn lankmoedige corona-aanpak fel bekritiseerde president noemde de voorzitter van het Electorale Hof Luis Roberto Barroso een ‘dwaas’ omdat hij weigerde zijn verzoek in te willigen. Bolsonaro had donderdag al voor controverse gezorgd toen hij zei: ‘Of we houden eerlijke verkiezingen in Brazilië, of er zullen geen verkiezingen zijn.’

Barroso, die ook een van de elf rechters van het Hooggerechtshof is, noemde de verklaringen op vrijdag ‘betreurenswaardig’ en waarschuwde dat elke poging om te voorkomen dat de verkiezingen op de geplande data worden gehouden een schending van de grondwet zou betekenen.

Uit een opiniepeiling donderdag bleek dat de populariteit van Bolsonaro op een dieptepunt staat. Nog maar 49 procent van de Brazilianen steunt zijn beleid. Dat is 6 procent lager dan een maand eerder. In de verkiezingspeilingen ligt de radicaal rechtse president gemiddeld 23 procent achter op de linkse oud-president Lula da Silva.