Campagne tegen slecht zien door intensief schermgebruik

Meer dan de helft van de ouders weet dat de tijd die hun kinderen op een scherm kijken van invloed is op hun ogen. Het Oogfonds wil dat nog veel meer ouders en verzorgers zich daarvan bewust worden. ‘Als we niets doen, is hoge myopie in 2050 de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland.’ Hoge myopie betekent bijziendheid en veroorzaakt in eerste instantie een grote min-sterkte voor bril of lenzen. Het Oogfonds begint zaterdag een campagne om dat te bestrijden.