Gemeente: zeker nog 10 gevaarlijke gebouwen in Miami

Nog zeker tien flatgebouwen in de Amerikaanse stad Miami vertonen zorgwekkende bouwkundige gebreken, meldt de gemeentelijke bouwdienst aan de lokale krant de Miami Herald. Na de dodelijke instorting op 24 juni van een flatgebouw heeft de stad inspecteurs gestuurd naar ruim 500 oudere gebouwen om die te onderzoeken op gebreken.

Onder de tien is een twee verdiepingen tellend gebouw uit 1939. Een inspecteur rapporteerde vrijdag ernstige gebreken, waaronder afbrokkelend beton. De eigenaar van het gebouw heeft tot maandag om een bouwkundig rapport in te dienen bij de stad of hij krijgt te maken met een evacuatiebevel, dreigde de stad vrijdag.

De bouwafdeling heeft de tien gebouwen aangemerkt als problematisch. De eigenaren moeten onmiddellijk maatregelen nemen. De stad plaatste rode ‘Onveilig gebouw’-borden bij de ingangen van de gammele panden.

Het dodental door het instorten van het flatgebouw loopt gestaag op. Met de ontdekking van vijftien lichamen onder het puin is het totaal aantal slachtoffers vrijdag opgelopen tot 79, melden de autoriteiten. Nog 61 personen gelden als vermist.