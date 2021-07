Nog veel vragen bij festivals na aangescherpte maatregelen

Bij de festivals die de komende weken zouden plaatsvinden leven nog veel vragen. De meeste laten via de website of via sociale media weten binnenkort met meer informatie voor tickethouders te komen. Demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maakten vrijdag bekend dat meerdaagse festivals tot half augustus niet mogen doorgaan. Eendaagse evenementen mogen minder bezoekers ontvangen, die bovendien allemaal moeten zitten.

"Naar aanleiding van de persconferentie die vanavond werd gegeven, gaan we ons beraden. We komen snel bij jullie terug", laat de organisatie van Grasnapolsky weten. Het festival in Scheemda zou, net als Solar Weekend in Roermond, plaatsvinden in het laatste weekeinde van juli. Solar, dat het eerste grote meerdaagse festival van het seizoen zou zijn, noemde de verplichte afgelasting "een mokerslag".

Het Dicky Woodstock Festival, dat een week later zou worden gehouden in Steenwijkerwold, maakte vrijdagavond meteen bekend dat de 32e editie nog een jaar opschuift. De tickets blijven geldig voor het plattelandsfeest, dat volgend jaar plaatsvindt op 4, 5 en 6 augustus. "We vinden het ontiegelijk jammer, maar het is niet anders."

De organisatie van Freshtival, voorzien in het weekend waarin de strengere coronamaatregelen aflopen, wacht de verdere details af. "Ook wij zijn verrast, teleurgesteld en verdrietig over hetgeen we zojuist hebben gehoord", laat de organisatie weten. "Vooralsnog vallen onze festivaldagen buiten de uitgesloten periode (14 en 15 augustus). We wachten heel even af tot we alle details hebben ontvangen. Op basis daarvan kunnen we een betere inschatting maken van de situatie."