Biden vraagt Poetin hackersgroepen aan te pakken

Volgens het Witte Huis heeft Biden benadrukt dat hij zich blijft inzetten tegen de bredere dreiging van gijzelsoftware. Hij ‘herhaalde dat de Verenigde Staten alle noodzakelijke maatregelen zullen nemen om hun bevolking en hun vitale infrastructuur te beschermen’ tegen de voortdurende cyberaanvallen.

Een woordvoerster laat weten dat geen nieuwe informatie bekend is die zou wijzen op betrokkenheid van Moskou bij de grote cyberaanval van vorige week. Duizenden bedrijven zijn door die hack getroffen, die naar alle waarschijnlijkheid is uitgevoerd door de aan Rusland gelieerde hackersgroep REvil.

Tegenacties

Of de Verenigde Staten al tegenacties hebben uitgevoerd voor de grote cyberaanval, is niet duidelijk. Biden zei vrijdag tegen journalisten dat een aanval op de servers die gebruikt worden voor de cyberaanvallen tot de mogelijkheden behoort. Een hooggeplaatste regeringsmedewerker vulde daarna nog aan dat een eventuele reactie van Amerikaanse zijde in de komende dagen en weken duidelijk wordt.

REvil zat ook achter de hack bij vleesverwerkingsbedrijf JBS, waardoor vorige maand een aanzienlijk deel van de Amerikaanse vleesverwerkingsindustrie werd stilgelegd. Het bedrijf betaalde 11 miljoen dollar losgeld na de cyberaanval.

Die aanval kwam niet lang na een grote hack tegen het Amerikaanse Colonial Pipeline. Door die cyberaanval moest een belangrijke oliepijplijn tijdelijk worden platgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen. Ook hiervan worden Russische hackers verdacht, met de naam DarkSide.