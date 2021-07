Uitgaansleven aangeslagen door nieuwe coronamaatregelen

‘Ik zie het nu al in alle appgroepen van clubeigenaren: iedereen is uit het veld geslagen. We waren 15 maanden dicht, en nu mogen we weer als eerste dicht. En dat terwijl we al die tijd gewerkt hebben aan een heropening.’ Dat zei Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs, en eigenaar van de Chicago Social Club aan het Leidseplein in een reactie op de coronapersconferentie van het kabinet.