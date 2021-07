Aangescherpte maatregelen voor horeca en evenementen zijn volgens Rutte ‘niet leuk, maar noodzakelijk’

Het is ‘duidelijk dat we de snelle verspreiding van het coronavirus moeten afremmen’, zegt demissionair premier Mark Rutte. Daarvoor moeten de maatregelen voor de horeca en voor evenementen worden aangescherpt. Rutte noemt dat ‘niet leuk, maar noodzakelijk’.

Het aantal besmettingen is de afgelopen week explosief gestegen. Dat is volgens Rutte mede het gevolg van de besmettelijkere Delta-variant.

verscherpte maatregelen

Daarom mogen meerdaagse evenementen mogen voorlopig niet meer worden gehouden. Een evenement mag tot en met 13 augustus maximaal 24 uur duren. Dat is een van de maatregelen van het kabinet om het groeiend aantal besmettingen met het coronavirus te stoppen.

Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek zijn mits iedereen een vaste zitplaats op anderhalve meter heeft. Er mag wel extra publiek komen als er met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt. In dat geval mag maximaal twee derde van de capaciteit worden gebruikt voor zitplaatsen.

Het kabinet maakte vrijdagavond een reeks aanscherpingen bekend. Vanaf zaterdag moet de horeca van middernacht tot 06.00 ‘s ochtends de deuren sluiten. Live optredens en harde muziek zijn dan ook verboden. Discotheken en nachtclubs gaan dicht.

toegangstesten

Toegangsbewijzen gaan alleen nog voor evenementen gelden en niet meer voor horeca. Ook zijn de negatieve testuitslagen per 13 juli nog maar 24 uur geldig in plaats van 40 uur. Dat heeft het kabinet besloten, om zo het aantal besmettingen in de horeca een halt toe te roepen.

Evenementen kunnen nog wel controleren op toegangsbewijzen. Ze mogen dan meer bezoekers toelaten, tot twee derde van de maximale bezoekerscapaciteit.

eerdere versoepelingen ‘verantwoord’

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge houdt staande dat de keuze om eind juni de meeste coronamaatregelen te laten varen, op dat moment ‘logisch en verantwoord’ was. Hij wijst erop dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voldoende was gedaald, terwijl ‘razendsnel’ mensen werden gevaccineerd.

De meeste versoepelingen zijn volgens De Jonge nog altijd verantwoord te noemen. Dat er nu toch weer moet worden ingegrepen, heeft volgens hem ook te maken met de besmettelijkere Delta-variant. Dat die sneller rond zou gaan was ‘ingecalculeerd’, maar het gaat nog sneller dan de modellen hadden voorspeld.

half augustus

Het kabinet besluit op 13 augustus welke ruimte er weer is wat betreft de coronamaatregelen. Tot die tijd gelden er weer aangescherpte regels, zoals een sluitingstijd voor horeca om middernacht en het sluiten van nachtclubs. Eerder stond 13 augustus in de agenda als datum om mogelijk nog verder te versoepelen, zoals het loslaten van de 1,5 meter in het onderwijs.