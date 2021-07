Eigen risico in de zorg volgend jaar bevroren

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering wordt volgend jaar niet verhoogd. Het bedrag wordt bevroren op 385 euro per jaar, heeft het kabinet besloten. De Tweede Kamer had daar op initiatief van SP’er Peter Kwint unaniem om gevraagd. Om het bedrag te kunnen bevriezen moet wel nog een wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen worden.

Normaal gesproken wordt het eigen risico ieder jaar een beetje verhoogd. Dat het bedrag in 2022 gelijk blijft, heeft daardoor ook gevolgen voor de begroting in de komende jaren. De maatregel kost de komende vijf jaar een kleine 150 miljoen euro per jaar, schat demissionair minister voor Medische Zorg Tamara van Ark. De kosten komen deels doordat er simpelweg minder geld binnenkomt via het eigen risico, en deels doordat mensen meer zorgkosten maken.

De minister schrijft verder in haar brief dat ze hoopt dat de Kamer zo snel mogelijk na het zomerreces over de wet wil stemmen. Het reces begon donderdag en duurt tot en met 6 september.