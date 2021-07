Schouten werkt aan plannen om stikstof verder te verminderen

Landbouwminister Carola Schouten gaat deze zomer onderzoeken welke opties op tafel liggen om de stikstofuitstoot te verminderen. Dit is nodig omdat de stikstofuitstoot naar beneden moet om de natuur goed te beschermen, maar de woningbouw niet stil kan komen te liggen. De stikstofaanpak is in principe aan een volgend kabinet, maar de crisis is ‘zo urgent’ dat de demissionaire minister alvast scenario’s gaat uitwerken.

Haar voornemen om plannen voor te bereiden is vandaag besproken in de ministerraad. Het komt naar aanleiding van een reeks rapporten, waaronder die van het Planbureau voor de Leefomgeving, haar eigen ambtenaren en ‘ook vanuit de sectoren zelf’, vertelt Schouten. Ze heeft haar collega’s ‘meegedeeld dat ik deze zomer ga nadenken op basis van wat er ligt aan rapporten om te zien wat de opties zijn, stappen die we moeten zetten om verder te komen in deze discussie’.

Voor de uitbraak van het coronavirus was de stikstofcrisis het grootste hoofdpijndossier van het kabinet, dat inmiddels demissionair is. Of de scenario’s vooral handig zijn voor het volgende kabinet, of dat Schouten er zelf na de zomer mee aan de slag moet, kan ze nog niet zeggen. ‘Ik weet wel dat wij moeten zorgen dat alles klaar is.’

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende recent dat boeren bij een aanscherping van de regels bijna volledig zouden moeten verdwijnen uit stikstofgevoelige regio’s, zoals Gelderland, Brabant en Overijssel.